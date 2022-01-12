Семья без масок побила охранника ТЦ и попала на видео

В Петербурге семья из нескольких человек побила сотрудника охраны за отказ пропускать их без масок. 14-летнего участника драки позже госпитализировали с сотрясением мозга. Видео конфликта опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке» .

На видео видно, как двое взрослых жителей Петербурга ругаются с охранником возле магазина одежды. Рядом с ними стоит подросток с приспущенной маской. В один момент между ними начинается потасовка. В это время мимо участников конфликта спокойно проходят посетители без масок. Им замечания никто не делает.