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35 минут назад

Семья без масок побила охранника ТЦ и попала на видео

В Петербурге семья из нескольких человек побила сотрудника охраны за отказ пропускать их без масок. 14-летнего участника драки позже госпитализировали с сотрясением мозга. Видео конфликта опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке».

На видео видно, как двое взрослых жителей Петербурга ругаются с охранником возле магазина одежды. Рядом с ними стоит подросток с приспущенной маской. В один момент между ними начинается потасовка. В это время мимо участников конфликта спокойно проходят посетители без масок. Им замечания никто не делает.

Происшествия,Видео,
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