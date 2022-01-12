В Москве опровергли информацию об отсутствии отопления

"За 10 праздничных дней 2022 года жители из 33 городских округов высказались в соцсетях по поводу 15 проблемных тем, относящихся к работе Госжилинспекции. В них вошли вопросы по начислениям ЖКУ, ремонту кровель, сложностям с водоснабжением и отоплением. Но возглавила ТОП, как и в тот же период прошлого года, уборка подъездов. Хотя и она потеряла в позициях", - сказано в сообщении ведомства.