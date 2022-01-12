В Москве опровергли информацию об отсутствии отопления

В сети появилась информация, что на одном из участков системы отопления в Москве произошла авария, в результате чего жители районов Нагатинский Затон и Нагатино-садовники остались без отопления. Однако эти сведения опровергли, сообщают Telegram-каналы.
Отмечается, что комплекс городского хозяйства Москвы заявил, что сообщения об отсутствии отопления на юге города не являются правдой. Там пояснили, что произошла утечка теплоносителя, однако она уже локализована.
Ранее стало известно, что число обращений в Госжилинспекцию Москвой области за первую декаду 2022 года уменьшилось на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"За 10 праздничных дней 2022 года жители из 33 городских округов высказались в соцсетях по поводу 15 проблемных тем, относящихся к работе Госжилинспекции. В них вошли вопросы по начислениям ЖКУ, ремонту кровель, сложностям с водоснабжением и отоплением. Но возглавила ТОП, как и в тот же период прошлого года, уборка подъездов. Хотя и она потеряла в позициях", - сказано в сообщении ведомства.