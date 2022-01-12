Тело убитого россиянина обнаружили на лестничной площадке

В Ленинском районе Саратова обнаружили тело зарезанного 52-летнего мужчины. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: СК РФ СК РФ

По данным следствия, погибший был найден местными жителями вечером 11 января на лестничной площадке второго этажа в подъезде дома № 3 в микрорайоне ДОС. На лице и шее потерпевшего были видны следы от ножевых ранений.

Следователи завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Как сообщает информационное агентство «Регион 64», подозреваемый уже задержан, им оказался ранее судимый мужчина. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.