В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Тело убитого россиянина обнаружили на лестничной площадке

В Ленинском районе Саратова обнаружили тело зарезанного 52-летнего мужчины. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело убитого россиянина обнаружили на лестничной площадке
Фото: СК РФСК РФ

По данным следствия, погибший был найден местными жителями вечером 11 января на лестничной площадке второго этажа в подъезде дома № 3 в микрорайоне ДОС. На лице и шее потерпевшего были видны следы от ножевых ранений.

Следователи завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Как сообщает информационное агентство «Регион 64», подозреваемый уже задержан, им оказался ранее судимый мужчина. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

8 марта 2021 года сообщалось, что в подъезде одного из домов на Пролетарском проспекте в Москве россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына.

Происшествия,СКР,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители