Семья без ковид-сертификатов попыталась «с боем» прорваться в магазин одежды в петербургский «Охта-Молл». Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в результате серьезную травму получил 14-летний мальчик.

Сперва охранник напомнил посетителям о действующих ограничениях, а после сказал, что готов пустить в магазин подростка, а вот маме и папе без QR-кода никак не пройти в бутик. В результате сам мальчик якобы подошел к охраннику и обматерил его.

В результате ругань переросла в драку. Обе стороны стороны получили травмы: переломы, ушибы, ссадины. 14-летний мальчик получил сотрясение и сейчас находится в нейрохирургическом отделении.

Напомним, что 29 декабря на улице Нижегородской в Москве две семьи подрались из-за запуска петард на детской площадке. Конфликт начался с того, что мужчина с друзьями решил «повзрывать», однако одна из гильз упала рядом с женщиной — та испугалась и позвала брата на помощь.