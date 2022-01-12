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1 час назад

В Минске задержали судимого за взяточничество экс-главу Ставрополя

Бывшего главу администрации Ставрополя Игоря Бестужева задержали в аэропорту Минска. Он предъявил паспорт с признаками подделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпогранкомитета Белоруссии.

"В Национальном аэропорту "Минск" 10 января при оформлении рейса Минск - Стамбул задержан мужчина. Во время прохождения пограничного контроля он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, у задержанного при себе также оказался действительный паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны мужчине ограничен.

"Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом", - рассказали в комитете.

Согласно информации ведомства, в отношении Бестужева возбуждено уголовное дело, сейчас им занимаются сотрудники Следственного комитета.

Происшествия,Видео,СКР,РИА Новости,
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