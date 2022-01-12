"Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом", - рассказали в комитете.