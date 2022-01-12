Мэр Екатеринбурга: угрозы о "минировании" 151 школы отправляли "из ближнего зарубежья".

В среду 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. По родительским чатам было распространено письмо с угрозами. Многие мамы и папы запаниковали, а детей сотрудники учебных учреждений зачастую выводили на мороз без теплой одежды. Температура воздуха при этом была -21°С.

"Я взорву школу"

"Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу. Вы все умрете", - говорится в письме, разосланном 12 января по родительским чатам Екатеринбурга.

Учительница одной из "заминированных школ" рассказала местному изданию Е1.RU, что послание также поступило на электронную почту многих учебных учреждений, но сначала ушло в спам, поэтому "увидели его не сразу".

Согласно данным местного департамента образования, эвакуирована 151 школа. Также в городе эвакуированы Уральский архитектурно-художественный госуниверситет, Уральский госуниверситет путей сообщения, Горный университет, Екатеринбургский театральный институт, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского.

По факту каждого "минирования" правоохранительные органы проводят проверку. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с изданием URA.RU предположил, что сообщения с угрозами могли поступить из-за рубежа. Он уточнил, что такие атаки происходят на Урале регулярно.

"Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию", - считает градоначальник.

А источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в "минировании" подозревается человек, проживающий в Латвии. Мэр рассказал, что городские власти разбираются в ситуации и держат связь со спецслужбами. По его словам, все началось с трех часов ночи.

Проснувшиеся преподаватели заметили, что на почтовые адреса школ пришли уведомления о якобы минировании.

"Естественно, мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому такие решения (об эвакуации – "Газета.Ru") приняты. Все организованно, без паники. Понятно, что родителям (доставлены - "Газета.Ru") неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории", - сказал Орлов.

Сразу после эвакуации несколько школ объявили о переходе на удаленные занятия до конца недели. Но мэр подчеркнул, что о массовом отправлении школьников на обучение из дома речи не идет.

Родители в панике

Многие мамы и папы запаниковали, узнав о массовой эвакуации.

"Директор образно рассказал нам о том, что было в тексте этого письма с угрозами: школу ненавидит, что-то подобное. Письмо было отправлено с какого-то странного адреса. Всех в итоге отправили по домам. Учителя отреагировали спокойно. А вот родители отнеслись по-разному. Были такие, которые кричали, чтобы срочно отдали вещи: у кого-то рюкзаки в школе остались", - рассказала педагог одной из пострадавших школ изданию "Е1.RU".

Некоторые родители боятся возвращать детей в школы после произошедшего. А многим не понравилось, как их оповестили о случившемся.

"Всем классным руководителям срочно оповестить родителей, что по техническим причинам уроки сегодня начнутся позже". Ну и все. Потом уже от себя классный руководитель добавила, что отправит задания и сегодня будем учиться из дома. А про "минирование" уже прочитали из новостей", - сказал отец одного из учеников.

Мать еще одного из учеников пожаловалась, что из-за эвакуации дети оказывались зимой на улице буквально в одних кроссовках. После "минирования" обратно в здания школ никого не пускали.

"Нашу школу тоже эвакуировали, час дети мерзли на улице, потом их отпустили домой. Пришли и сразу сами сели по тазикам ноги греть - обычно заставлять приходилось. И уже им написали обратно возвращаться в школу. Издевательство какое-то — туда-сюда бегают и мерзнут! У меня три школьницы, хорошо, что старшие младшую забрали, а ведь многим родителям пришлось с работы отпрашиваться и мчаться обратно за ребенком в школу, так как первоклашек не отпускали одних домой, даже тех, кто сам ходит. Видимо, совсем ни ума, ни фантазии у отправителей таких лжесообщений", - посетовала многодетная мать.

"Случился трэш"

Тем временем, местные школьники делятся со своими подписчиками в TikTok видеороликами, снятыми во время эвакуации.

"Случился треш! Время 07:55, всех вывели из школы. Школу закрыли. Пожарную тревогу не включали", - рассказал на видео один из учеников.

Многие ребята радуются неожиданной отмене занятий. "Школу заминировали, кайф", - считает один из эвакуированных детей.