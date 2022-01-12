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2 часа назад

Подросток погиб после курения электронной сигареты на Алтае

В городе Бийске Алтайского края после курения электронной сигареты погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Подросток погиб после курения электронной сигареты на Алтае
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным следствия, он со своей 18-летней сестрой пришел в гости к 17-летней подруге. Молодые люди курили электронные сигареты, после чего им стало плохо. На следующее утро в бессознательном состоянии их нашла бабушка. Девушек госпитализировали, мальчика спасти не удалось.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее научный сотрудник ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Галина Сахарова заявила, что с момента появления на рынке электронных сигарет распространенность никотиновой зависимости среди школьников-курильщиков выросла в шесть раз.

Происшествия,Минздрав РФ,
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