Декорации шоу «Лебединое озеро» придавили рабочего в Москве

В сети появилась видеозапись падения декораций, которые демонтировали после проведения ледового шоу «Лебединое озеро» в Москве. На кадрах, которые опубликовала «Фонтанка», видно, как тяжелая конструкция сорвалась с крепежей и насмерть придавила рабочего.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации издания, происшествие произошло 9 января в спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. В Следственном комитете информацию о гибели рабочего подтвердили, однако посоветовали обращаться за комментариями в Минспорта, в ведомстве которого находится комплекс. По предварительной информации, после гибели рабочего было возбуждено уголовное дело.