Декорации шоу «Лебединое озеро» придавили рабочего в Москве

В сети появилась видеозапись падения декораций, которые демонтировали после проведения ледового шоу «Лебединое озеро» в Москве. На кадрах, которые опубликовала «Фонтанка», видно, как тяжелая конструкция сорвалась с крепежей и насмерть придавила рабочего.
По информации издания, происшествие произошло 9 января в спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. В Следственном комитете информацию о гибели рабочего подтвердили, однако посоветовали обращаться за комментариями в Минспорта, в ведомстве которого находится комплекс. По предварительной информации, после гибели рабочего было возбуждено уголовное дело.
Само шоу проходило во дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Спектакль представляла компании NAVKA.SHOW. Как обещали его создатели, это станет новой интерпретацией легендарного одноименного балета Петра Чайковского.