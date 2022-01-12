Нападение толпы мигрантов на девушек в Милане попало на видео

Группа мигрантов напала на девушек на центральной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо. Пострадавшие подверглись насилию. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались кадры происшествия.

Полицейские разыскивают причастных к преступлениям 15 молодых людей и троих подростков в Милане и Турине, после заявлений девяти женщин об изнасиловании. В числе пострадавших есть две студентки из Германии, которые сообщили о попытке изнаслования.