Водитель Land Rover заблокировал выезд скорой помощи в Туле. Видео

В Туле водитель Land Rover заблокировал выезд скорой помощи с пациенткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Врачи приехали по вызову пожилой женщины, у которой был сердечный приступ. Пока медики находились в квартире, в двор жилого дома въехала иномарка. Водитель Land Rover стал требовать, чтобы ему освободили проезд к тому месту, где он постоянно паркуется.

Сначала мужчина с нецензурной бранью обрушился на водителя кареты скорой помощи, а затем и вовсе остановился поперек двора, преградив движение. На уговоры медработников и родственницы больной пропустить автомобиль скорой водитель внедорожника не реагировал. Он заявил, что у него перегрелась коробка.