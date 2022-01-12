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17 минут назад

Водитель Land Rover заблокировал выезд скорой помощи в Туле. Видео

В Туле водитель Land Rover заблокировал выезд скорой помощи с пациенткой. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Врачи приехали по вызову пожилой женщины, у которой был сердечный приступ. Пока медики находились в квартире, в двор жилого дома въехала иномарка. Водитель Land Rover стал требовать, чтобы ему освободили проезд к тому месту, где он постоянно паркуется.

Сначала мужчина с нецензурной бранью обрушился на водителя кареты скорой помощи, а затем и вовсе остановился поперек двора, преградив движение. На уговоры медработников и родственницы больной пропустить автомобиль скорой водитель внедорожника не реагировал. Он заявил, что у него перегрелась коробка.

Машину несговорчивого водителя пришлось заталкивать на парковочное место медикам, родственникам пенсионерки и соседям.

Происшествия,Видео,
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