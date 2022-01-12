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20 минут назад

Появилось видео с места ДТП с автобусом в Красноярском крае

Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае, в том числе двое детей. Обнародованные кадры с места смертельной аварии появились в распоряжении телеканала «360».

Столкновение рейсового автобуса и автомобиля произошло в районе поселка Кошурниково Курагинского района. По предварительным данным, иномарка Nissan Almera выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус ПАЗ. В транспортном средстве находились 15 человек. Трое из них обратились за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в ДТП на МКАД пострадал инспектор ДПС.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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