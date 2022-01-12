Появилось видео с места ДТП с автобусом в Красноярском крае

Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Красноярском крае, в том числе двое детей. Обнародованные кадры с места смертельной аварии появились в распоряжении телеканала «360».

Столкновение рейсового автобуса и автомобиля произошло в районе поселка Кошурниково Курагинского района. По предварительным данным, иномарка Nissan Almera выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус ПАЗ. В транспортном средстве находились 15 человек. Трое из них обратились за медицинской помощью.