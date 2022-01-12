Названы возможные причины смерти журналиста Зеленского

«Есть информация о том, что он находился на отдыхе в Доминиканской Республике, ему стало плохо, его довезли в местную больницу, но врачи спасти его не смогли. Судя по всему, это был инсульт. Это пока непроверенная предварительная информация», — рассказал Соловьев.