Названы возможные причины смерти журналиста Зеленского

В Союзе журналистов назвали возможную причину смерти Михаила Зеленского. Как рассказал глава СЖР Владимир Соловьев в беседе на радиостанции «Говорит Москва», скорее всего это был инсульт.
«Есть информация о том, что он находился на отдыхе в Доминиканской Республике, ему стало плохо, его довезли в местную больницу, но врачи спасти его не смогли. Судя по всему, это был инсульт. Это пока непроверенная предварительная информация», — рассказал Соловьев.
У Зеленского было много идей и творческих планов, которые он не успел осуществить.
«Сейчас перезваниваемся с коллегами, у всех просто шок от этой новости. От имени Союза журналистов России хочу выразить самые глубокие соболезнования семье и коллегам Михаила Зеленского». — добавил он.
Напомним, что Зеленский В 1999—2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». О смерти ведущего стало известно в ночь с 11 на 12 января.