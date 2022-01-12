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35 минут назад

Названы возможные причины смерти журналиста Зеленского

В Союзе журналистов назвали возможную причину смерти Михаила Зеленского. Как рассказал глава СЖР Владимир Соловьев в беседе на радиостанции «Говорит Москва», скорее всего это был инсульт.

Названы возможные причины смерти журналиста Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть информация о том, что он находился на отдыхе в Доминиканской Республике, ему стало плохо, его довезли в местную больницу, но врачи спасти его не смогли. Судя по всему, это был инсульт. Это пока непроверенная предварительная информация», — рассказал Соловьев.

У Зеленского было много идей и творческих планов, которые он не успел осуществить.

«Сейчас перезваниваемся с коллегами, у всех просто шок от этой новости. От имени Союза журналистов России хочу выразить самые глубокие соболезнования семье и коллегам Михаила Зеленского». — добавил он.

Напомним, что Зеленский В 1999—2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». О смерти ведущего стало известно в ночь с 11 на 12 января.

Происшествия,Михаил Зеленский,Владимир Соловьев,Радиостанция "Говорит Москва",
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