Россиянин выжил после четырех дней скитаний в тундре

"Наиболее продолжительной и сложной в новом году стала операция по спасению 66-летнего коренного северянина в Пуровском районе. <...> Девять бойцов "Ямалспаса" и трое поисковиков "Лиза Алерт" искали мужчину, у которого в районе озера Пякуто сломался снегоход. Поиски усложнялись погодой - метелью и экстремально низкими температурами до минус 40 градусов. В результате четырехдневных поисков мужчина найден в тундре живым", - говорится в сообщении с уточнением, что к врачам мужчина не обращался.