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1 час назад

СК предъявил обвинение в изнасиловании и убийстве девочки в Костроме двум мужчинам

Следственный комитет предъявил обвинение двум жителям Костромы в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уточняется, что обвиняемые признали вину в полном объеме.

СК предъявил обвинение в убийстве девочки в Костроме
Фото: Следственный комитет Российской ФедерацииСледственный комитет Российской Федерации

По информации пресс-службы прокуратуры региона, ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за совершение кражи. Известно, что испытательный срок, установленный ему судом, не истек.

Тело девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла на прогулку на улицу, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Происшествия,СКР,
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