СК предъявил обвинение в убийстве девочки в Костроме

Следственный комитет предъявил обвинение двум жителям Костромы в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Уточняется, что обвиняемые признали вину в полном объеме.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации

По информации пресс-службы прокуратуры региона, ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за совершение кражи. Известно, что испытательный срок, установленный ему судом, не истек.