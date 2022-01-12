Утром в среду, 12 января, автомобиль ДПС попал в аварию на МКАД и загорелся. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главное столичное управление МВД.

В полиции рассказали, что на внешней стороне 80 километра МКАД автоинспекторы оформляли мелкую аварию. В это время водитель грузовика врезался в стоящую патрульную машину, полицейский автомобиль загорелся.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали двое, один из них - сотрудник ГИБДД.

В пресс-службе ГИБДД агентству рассказали, что вторым пострадавшим оказался водитель «Газели» (ДТП, ранее случившее с ней, в момент новой аварии и оформляли автоинспекторы). И водитель, и полицейский отделались легкими ушибами.