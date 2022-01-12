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17 минут назад

Полицейский автомобиль загорелся после ДТП с грузовиком

Утром в среду, 12 января, автомобиль ДПС попал в аварию на МКАД и загорелся. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главное столичное управление МВД.

В полиции рассказали, что на внешней стороне 80 километра МКАД автоинспекторы оформляли мелкую аварию. В это время водитель грузовика врезался в стоящую патрульную машину, полицейский автомобиль загорелся.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали двое, один из них - сотрудник ГИБДД.

В пресс-службе ГИБДД агентству рассказали, что вторым пострадавшим оказался водитель «Газели» (ДТП, ранее случившее с ней, в момент новой аварии и оформляли автоинспекторы). И водитель, и полицейский отделались легкими ушибами.

Ранее в аварию попал полицейский автомобиль в Санкт-Петербурге. Машина полиции столкнулась с BMW и отлетела на тротуар. В BMW никто не пострадал, а в служебном автомобиле травму ноги получил водитель, он попал в больницу.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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