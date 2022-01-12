Появилось видео с места ДТП на МКАД с грузовиком и машиной ДПС

В результате ДТП на МКАД пострадали два человека, в том числе сотрудник ГИБДД. На 80-м километре кольцевой автодороги инспекторы ДПС оформляли небольшую аварию, когда водитель грузовика столкнулся со стоящей патрульной машиной, оба транспортных средства загорелись.
Снятое очевидцем видео с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них – сотрудник ГИБДД, другой – водитель грузовика. Все обстоятельства случившегося уточняются.