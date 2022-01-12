Ограбление интим-магазина в Воскресенске попало на видео

В Воскресенске уроженец Оренбурга совершил разбойное нападение на магазин интимных товаров. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший зафиксированную на камеру видеонаблюдения запись.

38-летний мужчина зашел в торговую точку, расположенную на улице Менделеева, и, угрожая ножом, потребовал от продавца отдать все денежные средства. Женщина оказала злоумышленнику сопротивление, однако это не помешало ему забрать из кассы наличность.