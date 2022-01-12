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46 минут назад

Ограбление интим-магазина в Воскресенске попало на видео

В Воскресенске уроженец Оренбурга совершил разбойное нападение на магазин интимных товаров. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший зафиксированную на камеру видеонаблюдения запись.

38-летний мужчина зашел в торговую точку, расположенную на улице Менделеева, и, угрожая ножом, потребовал от продавца отдать все денежные средства. Женщина оказала злоумышленнику сопротивление, однако это не помешало ему забрать из кассы наличность.

Впоследствии грабитель был задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», подозреваемый был заключен под стражу.

Происшествия,Криминал,Видео,
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