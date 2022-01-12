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20 минут назад

Добровинский заявил о невозможности освободить Ефремова по УДО в ближайшее время

Осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову не стоит рассчитывать на скорое условно-досрочное освобождение из колонии, заявил известный адвокат Александр Добровинский.

Адвокат оценил шансы Ефремова освободиться по УДО
Фото: ТАССТАСС

Он указал на непрофессионализм юристов заслуженного артиста, которые считают возможным освобождение Ефремова по УДО в ближайшее время. Как считает Добровинский, говорить о таком варианте выхода актера из колонии можно только, если он отсидит не менее половины срока.

«Разговоры об УДО могут идти только из-за безграмотности адвокатов Ефремова, поскольку ещё даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершённое Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания», — пояснил Добровинский в разговоре с Life.

Дорожное происшествие, в результате которого по вине Ефремова погиб мужчина, произошло летом 2020 года. Суд приговорил артиста к семи с половиной годам колонии. Свое наказание он отбывает в тюрьме в Белгородской области.

Происшествия,Александр Добровинский,Михаил Ефремов,
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