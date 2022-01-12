Адвокат оценил шансы Ефремова освободиться по УДО

«Разговоры об УДО могут идти только из-за безграмотности адвокатов Ефремова, поскольку ещё даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершённое Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания», — пояснил Добровинский в разговоре с Life.