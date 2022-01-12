В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло лобовое столкновение между грузовиком и трамваем. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видны повреждения участников ДТП. Кабину грузовика смяло. Лобовое стекло трамвая треснуло. На место столкновения прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели, которые с помощью специальных средств вытаскивали водителя фургона из салона. Информация о его состоянии уточняется.