Экс-офицер Минобороны рассказал о многомилионных взятках

«Группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Предприниматель договорился, что через господина Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования», — сообщает «Коммерсантъ» версию следствия.