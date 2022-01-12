Экс-офицер Минобороны рассказал о многомилионных взятках

Басманный районный суд Москвы вынес решение по делу бывшего офицера продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексею Пожидаеву, который рассказал следствию о взятках в оборонном ведомстве. Причиненный ущерб оценивается в 650 млн рублей.
«Группа действовала с февраля 2014 года, когда петербуржец Калитин, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Алексеем Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Предприниматель договорился, что через господина Пожидаева он за вознаграждение будет получать из управления служебную информацию о планируемых в нем закупках (суммах будущих сделок, номенклатуре, технических условиях на товары, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования», — сообщает «Коммерсантъ» версию следствия.
Отмечается, что обвинение в коррупции с Пожидаева сняли, т. к. он рассказал следствию о взятках. Суд назначил бывшему офицеру три года и три месяца колонии, также Пожидаев должен возместить ущерб в сумме 650 млн руб., нанесенный ведомству.