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44 минуты назад

Обезглавленное тело пенсионерки обнаружили в квартире в Люберцах

Тело женщины без головы обнаружили в квартире в Люберцах на улице Льва Толстого, сообщается во вторник, 11 января.

Обезглавленное тело пенсионерки обнаружили в квартире в Люберцах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сотрудники коммунальных служб обратили внимание, что хозяйка одной из квартир несколько недель не выходит на связь, а из ее жилья постоянно доносится лай собаки. Дверь при этом была не заперта.

Коммунальщики вызвали сотрудников службы отлова, они, попав в квартиру, обнаружили на кухне обезглавленное тело 63-летней женщины. Голову нашли в одной из комнат.

Отмечается, что по всем признакам тело находилось там давно. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем, передает Telegram-канал Mash.

11 января тело голого мужчины нашли на территории военного НИИ в Подмосковье. Сотрудники 26-го ЦНИИ в Балашихе обнаружили в сугробе тело голого мужчины. Покойником оказался гражданский служащий, 31-летний электрик института.

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