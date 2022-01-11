Обезглавленное тело пенсионерки обнаружили в квартире в Люберцах

Тело женщины без головы обнаружили в квартире в Люберцах на улице Льва Толстого, сообщается во вторник, 11 января.

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Сотрудники коммунальных служб обратили внимание, что хозяйка одной из квартир несколько недель не выходит на связь, а из ее жилья постоянно доносится лай собаки. Дверь при этом была не заперта.

Коммунальщики вызвали сотрудников службы отлова, они, попав в квартиру, обнаружили на кухне обезглавленное тело 63-летней женщины. Голову нашли в одной из комнат.

Отмечается, что по всем признакам тело находилось там давно. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем, передает Telegram-канал Mash.