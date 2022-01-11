Раздетый труп нашли на территории военного института

Раздетый труп нашли на территории 26-го военного Центрального научно-исследовательского института в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Фото: телеграм-канал «Подмосковье сегодня» телеграм-канал «Подмосковье сегодня»

По данным источника, погибшим оказался 31-летний электрик, который являлся сотрудником института. При этом уточняется, что он был не военным, а гражданским служащим.

Родственники пострадавшего уверены, что мужчина был убит, так как на его лице обнаружили следы ударов, а также пропала барсетка с документами и личными вещами.

В полиции сообщили, что после проведенной проверки передали дело в Следственный комитет.

Ранее труп мужчины, предположительно совершившего самоубийство, обнаружили в сарае одного из домовладений подмосковного поселка Электроизолятор.