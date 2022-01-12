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48 минут назад

В Якутии экскаватор откопал машину с телами двух мужчин

В Якутии экскаватор случайно откопал в русле ручья автомобиль с телами двух убитых мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Якутии экскаватор откопал машину с телами двух мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, преступление произошло около четырех месяцев назад. Мужчины занимались незаконной добычей золота. В сентябре их знакомый, Сергей Кустовой, предложил им поискать драгметалл на базе, где он работал мастером участка. За это он попросил свой процент.

Переговоры мужчин прошли на базе. Нелегальные бизнес-партнеры выпили и начали ссориться — приятели пытались сбить процент, а Кустовой не уступал. В какой-то момент мастер участка застрелил оппонентов. Чтобы скрыть следы преступления, тела убитых он спрятал в их же машине и закопал ее в русле ручья.

Отмечается, что в декабря, незадолго до обнаружения автомобиля, Кустовой покончил с собой.

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