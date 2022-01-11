Мужчина в розовом платье и с ножами ворвался в храм и попал на видео

В Измайлове мужчина, ворвавшийся в храм Казанской Песчанской иконы Божией Матери в розовом женском платье и с двумя ножами в руках, попал в объективы камер видеонаблюдения. Запись во вторник, 11 января, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как пожилой мужчина с длинной седой бородой открывает дверь храма и ходит мимо икон и подсвечников. В его руках ножи.