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17 минут назад

Пассажира метрополитена Москвы избили пистолетом по голове

Пассажир столичного метро получил несколько ударов пистолетом по голове. Он был госпитализировал в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» во вторник, 11 января.

Пассажира метро избили пистолетом по голове в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в субботу, 8 января на станции метро «Чеховская». Два пассажира что-то не поделили и начали оживленно спорить. В ходе выяснения отношений один из них достал пневматический пистолет и несколько раз ударил им по голове своего оппонента.

Вскоре после этого медики забрали пострадавшего с места инцидента и оставили в НИИ имени Склифосовского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

11 января стало известно, что лжепродавец украл у 47-летнего московского жителя почти четыре тысячи рублей. Потерпевший увидел в интернете объявление о продаже коробок со спортивными наклейками, после чего откликнулся на объявление и договорился с продавцом о покупке трех коробок с товаром на общую сумму 3800 рублей.

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