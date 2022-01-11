Пойман подозреваемый в убийстве киллера Саши Македонского

Полиция Греции поймала еще одного подозреваемого в убийстве российского киллера Александра Солоника, более известного как Саша Македонский. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

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48-летнего подозреваемого арестовали в аэропорту города Салоники в понедельник, 10 января, по требованию Интерпола. Арестованный житель Греции может быть причастен к убийству любовницы Солоника, финалистки конкурса «Мисс Россия-1996» Светланы Котовой, которая погибла вместе с криминальным авторитетом.

По официальной версии, Солоника на вилле в Греции в 1997 году убила группа киллеров во главе с Александром Пустоваловым по кличке Саша Солдат по заказу Ореховской ОПГ. Они были пойманы и осуждены за убийство в 2005 и 2006 годах.