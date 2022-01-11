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53 минуты назад

Пойман подозреваемый в убийстве киллера Саши Македонского

Полиция Греции поймала еще одного подозреваемого в убийстве российского киллера Александра Солоника, более известного как Саша Македонский. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Пойман подозреваемый в убийстве киллера Саши Македонского
Фото: ReutersReuters

48-летнего подозреваемого арестовали в аэропорту города Салоники в понедельник, 10 января, по требованию Интерпола. Арестованный житель Греции может быть причастен к убийству любовницы Солоника, финалистки конкурса «Мисс Россия-1996» Светланы Котовой, которая погибла вместе с криминальным авторитетом.

По официальной версии, Солоника на вилле в Греции в 1997 году убила группа киллеров во главе с Александром Пустоваловым по кличке Саша Солдат по заказу Ореховской ОПГ. Они были пойманы и осуждены за убийство в 2005 и 2006 годах.

Александр Солоник стал настоящей легендой преступного мира 90-х. Закончив с работой в МВД, он устроился могильщиком на кладбище, где и познакомился с будущими лидерами Курганской организованной преступной группировки. Свою кличку Македонский он получил за то, что, по некоторым данным, умел стрелять с двух рук — «по-македонски». Ему первому удалось сбежать из СИЗО «Матросская Тишина». На счету Солоника — более двадцати убитых криминальных авторитетов.

Происшествия,Александр Солоник,Светлана Котова,Саша Солдат,Александр Пустовалов,ФСИН,Интерпол,МВД,
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