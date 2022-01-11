Мужчина с ножами и в платье ворвался в храм в Москве

Вооруженный ножами мужчина в женском платье ворвался в храм в Москве, сообщает «5 канал».

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Инцидент произошел вечером 10 января. Мужчина с бородой, одетый в розовое платье-рубашку, ходил по 1-й Парковой улице в столичном районе Измайлово, размахивая двумя ножами. Затем в полицию поступил сигнал о нападении на свечницу из районного храма.

Как рассказал РИА «Новости» священник храма, заместитель благочинного Рождественского округа Москвы Иоанн Паскевич, вооруженный ножами человек действительно ворвался в храм, но его сразу задержали, и он не успел ни на кого напасть.

«Был человек вчера в женском платье, но его быстро охрана обезвредила, в больницу его передали. Он остановился - упредил охранник и принял меры, его забрали. Он не успел ни на кого напасть», - заявил священник.