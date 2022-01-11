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1 час назад

Россиянин нашел останки пропавшей в 2013 году школьницы

Российский грибник обнаружил в лесу Нижегородской области скелет человека. Как выяснилось позднее, останки принадлежат 15-летней девочке, которая пропала в 2013 году, сообщает Telegram-канал «360».

Россиянин нашел останки пропавшей в 2013 году школьницы
Фото: СКСК

20 июня 2013 года страдавшая синдромом Дауна школьница вышла погулять, однако домой не вернулась. К ее поискам привлекли волонтеров, полицейских и местных жителей, но девочку не нашли. В 2014 году появился свидетель, который якобы видел, что она села в машину и уехала в сторону родного поселка.

Грибник обнаружил скелет еще четыре месяца назад. Следователи провели экспертизу и выяснили, что это останки, принадлежавшие пропавшему ребенку. Еще в 2013 году эту территорию прочесывали при поисках девочки, однако тогда ничего не нашли. На тот момент следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Ставропольском крае правоохранители начали поиски 12-летней россиянки. Девочка пропала вечером в городе Михайловске, уточняется, что она вышла из школы, но домой не вернулась.

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