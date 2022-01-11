В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
25 минут назад

Пьяная россиянка выкинула внука в окно

Жительницу города Выкса в Нижегородской области подозревают в убийстве собственного двухлетнего внука. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следователей, женщина выкинула ребенка в окно.

Пьяная россиянка выкинула внука в окно
Фото: ТАССТАСС

Тело ребенка обнаружили на одной из улиц города 9 января. По версии следствия, подозреваемая, будучи пьяной, выкинула из окна пятиэтажного дома двухлетнего внука. Тот упал в сугроб и погиб от переохлаждения.

Сейчас 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что 22 декабря жительница Саратовской области придушила своего восьмилетнего сына и пятилетнюю девочку шарфом, после чего выбросила их в сугроб без одежды. В результате происшествия мальчик скончался от переохлаждения, а девочка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Мать арестовали по крайней мере до 21 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Происшествия,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители