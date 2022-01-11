Пьяная россиянка выкинула внука в окно

Жительницу города Выкса в Нижегородской области подозревают в убийстве собственного двухлетнего внука. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по версии следователей, женщина выкинула ребенка в окно.

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Тело ребенка обнаружили на одной из улиц города 9 января. По версии следствия, подозреваемая, будучи пьяной, выкинула из окна пятиэтажного дома двухлетнего внука. Тот упал в сугроб и погиб от переохлаждения.

Сейчас 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что 22 декабря жительница Саратовской области придушила своего восьмилетнего сына и пятилетнюю девочку шарфом, после чего выбросила их в сугроб без одежды. В результате происшествия мальчик скончался от переохлаждения, а девочка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.