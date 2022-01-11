Главу района в Калмыкии попытались убить

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия по факту покушения на убийство главы районного муниципального образования возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается [в совершении преступления] по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.