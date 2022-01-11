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37 минут назад

В Москве «заминировали» 12 судов

Днем во вторник, 11 января, в Москве эвакуируют 12 районных судов и Мосгорсуд из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В Москве началась массовая эвакуация судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным радиостанции, все заседания прерваны. На улицу вывели около тысячи человек, здания осматривают полицейские и кинологи.

Как уточняет «Говорит Москва», письма с угрозами получили в Головинском, Дорогомиловском, Кунцевском, Коптевском, Мещанском, Лефортовском, Петровском, Останкинском, Тверском, Тушинском, Чертановском и Хамовническом судах.

Ранее 11 января учеников двух школ в Ставрополе и Нижневартовске эвакуировали из-за звонков о минировании. Информация в обоих случаях оказалась ложной. Ту же школу в Нижневартовске телефонные террористы атаковали 10 января.

Неделю назад неизвестный сообщил о минировании всех торговых центров в Москве и Подмосковье. На время проверок посетителей и сотрудников эвакуировали, информация о бомбах не подтвердилась.

Происшествия,Мосгорсуд,
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