В Москве началась массовая эвакуация судов

Заседания прерваны. В общей сложности на улицу вывели около тысячи человек, здания проверяют полицейские и кинологи.

Волна сообщений о минировании различных учреждений Москвы началась в конце 2020 года и продолжалась в 2021-м с перерывами на карантины. В отдельных случаях рассылка ложных угроз поступала и в другие крупные города.