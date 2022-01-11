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56 минут назад

В Москве началась эвакуация 12 районных судов

Посетителей выводят также из Мосгорсуда.

В Москве началась массовая эвакуация судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседания прерваны. В общей сложности на улицу вывели около тысячи человек, здания проверяют полицейские и кинологи.

Письма с угрозами взрыва получили Чертановский, Кунцевский, Перовский, Лефортовский, Коптевский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды.

Волна сообщений о минировании различных учреждений Москвы началась в конце 2020 года и продолжалась в 2021-м с перерывами на карантины. В отдельных случаях рассылка ложных угроз поступала и в другие крупные города.

Происшествия,Мосгорсуд,
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