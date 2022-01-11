Тело пропавшей восемь лет назад девочки нашли в неожиданном месте

Тело 15-летней девочки Насти К., которая пропала восемь лет назад, нашли в Нижегородской области. Об этом во вторник, 11 января, сообщает Telegram-канал «112».

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Уточняется, что девочка с синдромом Дауна пошла прогуляться и так и не вернулась домой.

На поиски ребенка отправились волонтеры, полиция и местные жители.

Четыре месяца назад грибник нашел в лесу рядом с поселком Гидроторф скелет человека. По данным экспертизы, останки принадлежат пропавшему ребенку.

В полиции уточнили, что останки девочки нашли всего в 2,5 километрах от ее места проживания. В процессе поисков волонтеры множество раз прочесывали эту территорию.