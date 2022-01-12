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1 час назад

Названа цель сообщений о минировании школ в Екатеринбурге

Сообщения о минировании школ имеют цель отвлечь силы правоохранительных органов, сообщил источник в силовых структурах изданию «ФедералПресс». Сотрудники в таких случаях проверяют звонки и обеспечивают эвакуацию, объяснил он.

Названа цель сообщений о минировании школ в Екатеринбурге
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Все подобные звонки отрабатываются правоохранителями, в том числе и ФСБ, организуется эвакуация и так далее, то есть всё по инструкции. Это в свою очередь ведет к отвлечению сил, что собственно и является целью подобных «волн», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что в случае с Екатеринбургом была использована IP-телефония, что говорит о звонках из-за границы.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что ведут проверку по факту полученной информации о минировании о массовом минировании. В свою очередь, пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, комментируя ситуацию, заявил следующее: «Мы работу врагов нашей родины не популяризируем».

Ранее сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о минировании. Сведения о нём поступали в образовательные учреждения ещё 10 января, тогда правоохранители не выявили в зданиях опасных веществ.

Также неизвестные сообщили о минировании посольств Таджикистана и Киргизии в Москве и выдвинули требование вывести войска этих двух стран с территории Казахстана. Взрывчатые вещества обнаружены не были.

Происшествия,Валерий Горелых,ФСБ,МВД,ФедералПресс,
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