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24 минуты назад

Задержание сторонника «М.К.У.» за подготовку терактов сняли на видео

В Тверской области задержан сторонник украинской неонацистской группировки за подготовку террористических актов. Обнародованное ФСБ России видео спецоперации публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество “М.К.У.” новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», – отмечается в сообщении ведомства.

Задержанный молодой человек дает признательные показания. Кроме того, у него была обнаружена переписка в Telegram, которая подтверждает преступный характер его деятельности. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Происшествия,Криминал,Видео,Егор Краснов,ФСБ,
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