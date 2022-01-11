В метро Москвы избили мужчину

Неизвестный избил мужчину на станции метро "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве .

"В полицию поступило сообщение о том, что на станции метро "Чеховская" произошел конфликт между мужчиной 1984 года рождения и неизвестным, который нанес ему множественные ушибы. Убегая, злоумышленник потерял пневматический пистолет. В настоящее время его личность устанавливается, предпринимают меры на задержание", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что инцидент произошел 8 января. Пострадавший госпитализирован.

Как добавил источник ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный несколько раз ударил мужчину, в том числе пистолетом по голове. У пострадавшего диагностированы ушибы головы, рана затылочной и теменной областей. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему может грозить до семи лет лишения свободы.