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36 минут назад

Неизвестный избил мужчину на станции метро "Чеховская" в Москве

Неизвестный избил мужчину на станции метро "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В метро Москвы избили мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В полицию поступило сообщение о том, что на станции метро "Чеховская" произошел конфликт между мужчиной 1984 года рождения и неизвестным, который нанес ему множественные ушибы. Убегая, злоумышленник потерял пневматический пистолет. В настоящее время его личность устанавливается, предпринимают меры на задержание", - сказал собеседник агентства. В главке добавили, что инцидент произошел 8 января. Пострадавший госпитализирован.

Как добавил источник ТАСС в правоохранительных органах, неизвестный несколько раз ударил мужчину, в том числе пистолетом по голове. У пострадавшего диагностированы ушибы головы, рана затылочной и теменной областей. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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