Преследовавший девочку в Казани мужчина попал на видео

В Казани мужчина преследовал малолетнюю девочку. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, запись публикует ИА «Татар-информ» в своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина следует за отставшим от взрослых ребенком и протягивает руки. Девочка успевает убежать, а преследователь, поскользнувшись, падает на дорожку.