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1 час назад

Преследовавший девочку в Казани мужчина попал на видео

В Казани мужчина преследовал малолетнюю девочку. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, запись публикует ИА «Татар-информ» в своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина следует за отставшим от взрослых ребенком и протягивает руки. Девочка успевает убежать, а преследователь, поскользнувшись, падает на дорожку.

Как сообщают в СМИ, мужчину скрутили родители девочки. На место происшествия вызвали полицию. В отношении нарушителя был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Происшествия,Видео,Татар-Информ,
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