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1 час назад

В московском изоляторе арестанты покончили с собой после смены начальника

Два самоубийства арестантов произошло в столичном СИЗО №4, где недавно сменился начальник. Об этом сообщает МК.RU.

В московском изоляторе арестанты покончили с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, за последние две недели покончили с собой гражданин Белоруссии, обвиняемый в изнасиловании собутыльника, и заключенный-наркоман.

Первое ЧП случилось в конце 2021 года. Белорус был в карцере за драку с земляком, находившимся под стражей по обвинению в разврате несовершеннолетнего. Один из них скрыл от другого детали своего преступления, что и стало причиной конфликта между ними. Отсидев 14 дней из 15 назначенных в карцере, арестант совершил суицид.

Второе происшествие произошло с 37-летним Сергеем К., который был арестован накануне Нового года по подозрению в хранении наркотиков. Он стал употреблять запрещенные вещества после 10-летней «отсидки» за убийство супруги. Мужчину поместили в СИЗО №4 в камеру, где находилось 20 арестантов. Через три дня сокамерники нашли его мертвым.

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