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18 минут назад

Мужчину ранили ножом после конфликта у бара в Москве

В Москве возле бара «Зинзивер» произошел конфликт между мужчинами, который завершился резней.

Мужчину ранили ножом возле бара в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как стало известно РЕН ТВ, один из участников потасовки нанес своему оппоненту ножевое ранение в шею. По предварительным данным, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Преступник скрылся с места преступления, а пострадавшего госпитализировали. Вместе с ним находилась его девушка, которая отправилась в отдел полиции для дачи показания.

В настоящее время пострадавший находится в операционном блоке. Правоохранители устанавливают детали преступления.

Происшествия,РЕН ТВ,
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