Мужчину ранили ножом возле бара в Москве

В Москве возле бара «Зинзивер» произошел конфликт между мужчинами, который завершился резней.
Как стало известно РЕН ТВ, один из участников потасовки нанес своему оппоненту ножевое ранение в шею. По предварительным данным, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Преступник скрылся с места преступления, а пострадавшего госпитализировали. Вместе с ним находилась его девушка, которая отправилась в отдел полиции для дачи показания.
В настоящее время пострадавший находится в операционном блоке. Правоохранители устанавливают детали преступления.