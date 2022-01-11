Мужчину ранили ножом возле бара в Москве

В Москве возле бара «Зинзивер» произошел конфликт между мужчинами, который завершился резней.

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Как стало известно РЕН ТВ, один из участников потасовки нанес своему оппоненту ножевое ранение в шею. По предварительным данным, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Преступник скрылся с места преступления, а пострадавшего госпитализировали. Вместе с ним находилась его девушка, которая отправилась в отдел полиции для дачи показания.