В Казахстане арестован глава экс-глава КНБ

Следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова на 2 месяца. Об этом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что его подозревают в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Масимов был задержан на следующий день после его отставки. Согласно действующему в стране законодательству, Масимову инкриминируется «государственная измена». Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

Масимову 56 лет. Он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана (2007—2012 и 2014—2016). Был председателем Комитета национальной безопасности республики с 2016 года.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.