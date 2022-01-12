Массовая эвакуация школ произошла в Екатеринбурге

Сегодня утром, 12 января, в Екатеринбурге массово эвакуируют школы. Согласно информации от наших читателей, эвакуированы лицей №9, 108-я гимназия, а также школы №1, 140, 22, 150.

«На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», – сообщили в департаменте.

Наше агентство рассказывало, что из-за сообщений о минировании в первый учебный день после каникул 10 января эвакуировали две школы на юго-западе Екатеринбурга. Вчера, 11 января, эвакуировали школу на юго-западе по той же причине.