В Москве подростки кинули петарду в семью с детьми

В Москве компания подростков намеренно кидала на улице петарды в людей, в том числе и идущих с детьми. Историю пострадавшей местной жительницы разместил Instagram-аккаунт «Говорит Жулебино».
По словам москвички, инцидент произошел на улице Полубоярова, когда они шли вместе с мужем и двумя детьми двух и девяти лет.
«Проходили мы мимо толпы подростков. Прямо перед нашим носом (они нас видели) подростки кинули мелкую петарду. Мой муж и я сказали жестко, что нельзя этого делать при детях и вообще рядом с людьми. Вероятно, им не понравилось наше замечание. Мы прошли, и они тут же кинули вторую петарду в нашу сторону», - рассказала она.
Женщина отметила, что ее маленькая дочь очень испугалась хлопка, а подростки попытались сбежать.
«Когда я подбежала, подростки акцентировали, что они несовершеннолетние, и что им взрослый ничего не может сделать», - заявила она, отметив, что никаких извинений со стороны молодых людей не последовало.
В комментариях к записи пользователи соцсети посоветовали москвичке в случае повторения подобной ситуации снимать все на видео и обращаться в полицию, не «спуская дело на тормозах».
«С 14 лет у нас уже есть ответственность. А до этого момента ответственность несут родители, так что несовершеннолетие - слабый аргумент. И запал спадает обычно, когда хватаешь и начинаешь полицию вызывать и родителям звонить», «Сразу идти в полицию и писать заявление. И отслеживать, как продвигается. И да, отвести ребенка к врачу и зафиксировать испуг. Они ведь так и будут продолжать, пока «беда» не случится. Возможно, родители даже не знают о таких развлечениях своих чад», - написали они.
Ранее на улице Нижегородской в Москве две семьи подрались из-за запуска петард на детской площадке. Конфликт начался с того, что мужчина с друзьями решил «повзрывать», однако одна из гильз упала рядом с женщиной — та испугалась и позвала брата на помощь. Брат испугавшейся хлопка пришел разобраться с хулиганами и ударил одного из оппонентов. Тот нанес ответный удар, завязалась драка. Через некоторое время в конфликт включились другие члены семей. Всего участниками и свидетелями драки стало около десяти человек. Остановить потасовку удалось лишь полицейским, которых вызвали на место происшествия.