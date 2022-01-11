В Москве подростки кинули петарду в семью с детьми

«С 14 лет у нас уже есть ответственность. А до этого момента ответственность несут родители, так что несовершеннолетие - слабый аргумент. И запал спадает обычно, когда хватаешь и начинаешь полицию вызывать и родителям звонить», «Сразу идти в полицию и писать заявление. И отслеживать, как продвигается. И да, отвести ребенка к врачу и зафиксировать испуг. Они ведь так и будут продолжать, пока «беда» не случится. Возможно, родители даже не знают о таких развлечениях своих чад», - написали они.