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2 часа назад

После смерти школьницы в больнице Приангарья завели дело

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Приангарье, где в больнице города Братска умерла 14-летняя девочка, сообщает СК по Иркутской области.

После смерти школьницы в больнице Приангарья завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщениям СМИ, к восьмикласснице, у которой случился инсульт, скорая помощь ехала почти 50 минут. Во время ожидания у ребенка были судороги, рвота, потеря сознания. При этом, как сообщают СМИ, диспетчер скорой не среагировала на жалобы, а врач, приехавший на вызов, по его словам, не знал, что пациенту нужна экстренная помощь.

Девочку доставили в больницу в состоянии комы. Она не приходила в сознание 15 дней, после чего 19 декабря скончалась. В этот же день СК была начата доследственная проверка.

«10 января следственным отделом по г. Братск СУ СК по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следователи изъяли необходимую документацию, допрашивают медперсонал и свидетелей.

По данным министерства здравоохранения региона, которое проводит служебную проверку, на вызов была направлена первая освободившаяся бригада скорой помощи.

Происшествия,СКР,РИА Новости,
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