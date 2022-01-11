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56 минут назад

«Ты вообще кто такой?» Учитель наорала на школьника из-за наушников. Видео

Учительница наорала матом на школьника во время урока, требуя отдать наушники. По предварительной информации инцидент произошел в одной из школ города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.

Ученик сидел на уроке в наушниках. Разъяренная педагог в ответ на отказ отдать ей девайс около минуты нависала над парнем.

«Ты вообще кто такой? Ты кто такой? Ты чо, б…» - прокричала педагог на ученика.

В конечном счёте психологическое давление сработало и школьник отдал наушники.

В соцсетях пишут, что у подростка ментальные нарушения.

Происшествия,Общество,Видео,
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