Учительница наорала матом на школьника во время урока, требуя отдать наушники. По предварительной информации инцидент произошел в одной из школ города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.

Ученик сидел на уроке в наушниках. Разъяренная педагог в ответ на отказ отдать ей девайс около минуты нависала над парнем.

«Ты вообще кто такой? Ты кто такой? Ты чо, б…» - прокричала педагог на ученика.

В конечном счёте психологическое давление сработало и школьник отдал наушники.