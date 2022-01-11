Столкновение двух фур на 67-м км МКАД сняли на видео

Два грузовика столкнулись на МКАД, один из них пробил ограждение моста и повис над рекой. Видео аварии публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как два грузовых автомобиля сталкиваются, после чего их разворачивает поперек проезжей части. В результате столкновения одну из фур отбросило на ограждение Спасского моста, она пробила его и повисла над Москва-рекой. В результате ДТП никто не пострадал, водителю фуры удалось выбраться из автомобиля с помощью прибывших на место происшествия спасателей. Движение автотранспорта осуществлялось только по двум полосам из пяти.