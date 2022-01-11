Мошенники создали очередной способ обмана россиян

Мошенники во время новогодних праздников рассылали пользователям в социальных сетях и мессенджерах поздравления с вредоносными ссылками. Об этом рассказал Илья Четвертнев, технический директор группы компаний Angara, которая специализируется на информационной безопасности, пишут РИА Новости.

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По его словам, в период новогодних праздников люди в социальных сетях и мессенджерах особенно активны, и мошенники этим пользуются. Они встраивают в видео с поздравительными открытками свои вредоносные ссылки или под их видом присылают ссылки на вредоносные файлы. Если пользователь по ним переходит, его смартфон заражается вредоносными программами, пояснил Четвертнев.

Он также отметил, что мошенники в результате получают доступ к устройствам пользователя и начинают атаковать их аккаунты. Пострадавшим приходят SMS-оповещения, в которых говорится о попытках входа в аккаунт в том или ином приложении или на сайте. Эксперт подчеркнул, что мошенники таким образом не хотят запугать жертву, а действительно пытаются войти в его личный кабинет.