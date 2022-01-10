В Москве снизился уровень преступности

В Москве в 2021 году уровень преступности снизился на 2,1 процента. В столице зафиксировано меньше разбоев, грабежей и мошенничеств, чем в прошлом году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно данным ведомства, в столице за год совершено 143 259 преступлений. Так, в Центральном административном округе (ЦАО) зарегистрировано 20 184 правонарушения (на 2,4 процента меньше, чем в предыдущем году), в Восточном административном округе (ВАО) — 17 715 преступлений (на 14,7 процента меньше). Уровень преступности также снизился в Южном административном округе (ЮАО), Северо-восточном административном округе (СВАО), Юго-западном административном округе (ЮЗАО) и других районах столицы.

Кроме того, меньше правонарушений фиксировали в общественных местах и на улицах — количество преступлений там снизилось на 4,6 процента и 3,9 процента соответственно.