СК подтвердил смерть депутата КПРФ от переохлаждения

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Отмечается, что уголовное дело не будет возбуждено, так как смерть Блинова не носит криминальный характер. По информации Znak.com, на теле погибшего не было обнаружено повреждений.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области возле реки Сысерть нашли мертвым ветерана МВД, депутата думы города Арамиль от КПРФ Валерия Блинова. Тело мужчины были обнаружено на улице Пролетарская. Подробности инцидента не приводятся.

Известно, что Блинов был ветераном МВД в отставке. Он проработал в правоохранительных органах 18 лет. В 2005 году ушел в отставку в должности руководителя спецотдела регионального СОБР. При жизни Блинов получил два ордена «Мужества».