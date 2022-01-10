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1 час назад

«Врачи бухали»: родственница умершего в больнице Лесосибирска пациента рассказала о случившемся

Сестра умершего в больнице Лесосибирска пациента рассказала, что разговаривала с лечащим врачом брата в то время, когда жена покойного снимала вызвавшее резонанс видео с выпивающими медиками.

Женщина рассказала «Известиям», что позвонила в реанимацию, чтобы узнать о состоянии брата. 27 декабря ему сделали экстренную операцию, и с тех пор он оставался в реанимации.

После разговора с врачом она тут же отправила сообщение жене брата. Та сообщила, что в эту минуту стоит перед окнами реанимации, которая находится на первом этаже больницы, и видит, что врачи выпивают.

«Они бухают!» - рассказала супруга умершего пациента своей родственнице.

По словам сестры, в этот момент ее брат уже был мертв, однако им сообщили о его смерти лишь на следующий день.

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Узнав, что мужчина умер, его родственники отправились в больницу, где пообщались с главным врачом. Они показали ему видео, на что тот ответил, что не видит на столе спиртного, и смерть пациента никак не связана с застольем медиков.

«Мы не хотим мести, у нас и так специалистов в городе нет. Но дело в том, что люди живут в городе. Как мы теперь будем ходить по больницам, как кому доверять?» — сказала собеседница издания.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео застолья врачей в лесосибирской больнице. Сообщалось, что тяжелый пациент умер в реанимации, не дождавшись помощи, потому что врачи в это время отмечали новогодний корпоратив.

Происшествия,Видео,газета "Известия",
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