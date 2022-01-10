В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
1 час назад

Срочник из Чечни поиздевался над памятником погибшим спецназовцам

Новый случай издевательства на памятником произошёл в Краснодарском крае. Солдат-срочник элитной военной части Молькино надругался над монументом, посвящённым погибшим спецназовцам, сообщает KP.RU.

Срочник из Чечни поиздевался над памятником погибшим спецназовцам
Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ruЕвгения Смолянская/NEWS.ru

По имеющейся информации, он сначала дал пощёчину одной из фигуре памятника, после чего военнослужащий на другой фигуре отработал удушающий приём. В конце солдат ударил скульптуру ногой. Сослуживцы срочника сняли его «подвиг» на видео и выложили в сеть.

Срочник сбежал из воинской части под Екатеринбургом

По некоторым данным издевавшийся над памятником военнослужащий относится к ракетной бригаде, его фамилия Агарагимов, солдат родом из Чечни.

По словам главного пресс-секретаря Южного военного округа Вадима Астафьева, уволить надругавшегося на памятником военнослужащего нельзя, так как он находится на прохождении срочной службы. Однако вандалу и всем присутствующим на видео солдатам грозит дисциплинарная и административная ответственность. Как отметил Астафьев, для проведения профилактических бесед с солдатами в том числе могут быть привлечены старейшины Дагестана и Чечни.

Ранее в Чебаркуле 19-летний солдат срочной службы зашил себе нитками рот. Таким способом молодой человек решил наказать себя за грубый разговор с девушкой по телефону. Молодой человек приревновал свою возлюбленную и накричал на нее. После ссоры он пошел в туалет и зашил себе рот швейной иглой с трикотажной ниткой.

Происшествия,Комсомольская правда,
206
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители