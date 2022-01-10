Срочник из Чечни поиздевался над памятником погибшим спецназовцам

Новый случай издевательства на памятником произошёл в Краснодарском крае. Солдат-срочник элитной военной части Молькино надругался над монументом, посвящённым погибшим спецназовцам, сообщает KP.RU.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Евгения Смолянская/NEWS.ru

По имеющейся информации, он сначала дал пощёчину одной из фигуре памятника, после чего военнослужащий на другой фигуре отработал удушающий приём. В конце солдат ударил скульптуру ногой. Сослуживцы срочника сняли его «подвиг» на видео и выложили в сеть.

По некоторым данным издевавшийся над памятником военнослужащий относится к ракетной бригаде, его фамилия Агарагимов, солдат родом из Чечни.

По словам главного пресс-секретаря Южного военного округа Вадима Астафьева, уволить надругавшегося на памятником военнослужащего нельзя, так как он находится на прохождении срочной службы. Однако вандалу и всем присутствующим на видео солдатам грозит дисциплинарная и административная ответственность. Как отметил Астафьев, для проведения профилактических бесед с солдатами в том числе могут быть привлечены старейшины Дагестана и Чечни.